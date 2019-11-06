Наука и технологии
Сегодня 13:18
В России запущена продажа iPhone по подписке
Однако все не так уж выгодно
Стало известно, что крупный ритейлер Re:Store и компания Forward Leasing запустили продажу iPhone по подписке в России. Так, ежемесячный платеж позволит россиянам пользоваться одним из актуальных на данный момент смартфонов от Apple.
По истечению срока подписки у пользователей будет выбор: сдать устройство в магазин, выкупить его или же и вовсе обменять его на новую модель. Отмечается, что подписка представляет собой аренду смартфона, а не полноценную принадлежность устройства клиенту. Таким образом можно арендовать, к примеру, модификацию iPhone 11 на 64 ГБ за ежемесячный платеж, который составит 3940 рублей или же порядка 47280 рублей за год пользования. Так, стоимость устройства обойдется в 70 976, в то время как его розничная цена на 11 тысяч меньше.
Единственным преимуществом новой системы перед рассрочкой является наличие гарантии, по которой в течении года можно один раз бесплатно заменить дисплей устройства в случае его поломки.