В России запущена продажа iPhone по подписке

По истечению срока подписки у пользователей будет выбор: сдать устройство в магазин, выкупить его или же и вовсе обменять его на новую модель. Отмечается, что подписка представляет собой аренду смартфона, а не полноценную принадлежность устройства клиенту. Таким образом можно арендовать, к примеру, модификацию iPhone 11 на 64 ГБ за ежемесячный платеж, который составит 3940 рублей или же порядка 47280 рублей за год пользования. Так, стоимость устройства обойдется в 70 976, в то время как его розничная цена на 11 тысяч меньше.

Единственным преимуществом новой системы перед рассрочкой является наличие гарантии, по которой в течении года можно один раз бесплатно заменить дисплей устройства в случае его поломки.