В России запускают бесконтактное тестирование на коронавирус на дому
Согласно данным, опубликованным на официальной странице ведомства, сдача анализов на коронавирусную инфекцию возможна без наличия показаний врача. ”Для проведения анализа специалисты Центра молекулярной диагностики используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии”, — сообщили в Роспотребнадзоре. Для проведения бесконтактного тестирования сотрудник Роспотребнадзора будет выезжать к заказчику, рассказывать о том, как именно следует самостоятельно взять мазок, а далее увозит полученный материал для анализа.
Стоит отметить, что данное тестирование осуществляется на коммерческой основе. Кроме того, на данный момент провериться смогут лишь те, кто проживает в Москве или же в Подмосковье. Однако в ведомстве отмечается, что в дальнейшем, вероятно, тестирование будет доступно и для других регионов России.