В России запустилась доставка дорогой бытовой техники под заказ

В России запустилась доставка дорогой бытовой техники под заказДа, спрос на такое вполне имеется
Компания «М.Видео-Эльдорадо» запустила новый сервис для россиян — персональный подбор и доставку премиальной и люксовой бытовой техники под заказ.
Среди доступных брендов можно найти Miele, Kuppersbusch, Bora, Smeg, KitchenAid и другие. Цены на такую технику начинаются от 100 тыс рублей, а время получения обговаривается отдельно.
По словам представителей компании, многие покупатели не желают покупать гаджеты, которые хуже по качеству и техническим характеристикам. К тому же для них немалое значение имеет и дизайн.
В связи с небольшим спросом и непредсказуемостью, аналитики отметили, что на данный момент нецелесообразно держать склады с премиальной техникой в России.
Сообщается также, что в результате санкций и роста спроса в 2022 году, на российских складах образовался профицит бытовой техники.
https://iz.ru/1532355/valerii-kodachigov/spetcialno-devais-doroguiu-bytovuiu-tekhniku-nachali-vvozit-v-rf-pod-zakaz