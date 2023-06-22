В России запустилась доставка дорогой бытовой техники под заказ

Среди доступных брендов можно найти Miele, Kuppersbusch, Bora, Smeg, KitchenAid и другие. Цены на такую технику начинаются от 100 тыс рублей, а время получения обговаривается отдельно.

По словам представителей компании, многие покупатели не желают покупать гаджеты, которые хуже по качеству и техническим характеристикам. К тому же для них немалое значение имеет и дизайн.

В связи с небольшим спросом и непредсказуемостью, аналитики отметили, что на данный момент нецелесообразно держать склады с премиальной техникой в России.

Сообщается также, что в результате санкций и роста спроса в 2022 году, на российских складах образовался профицит бытовой техники.

https://iz.ru/1532355/valerii-kodachigov/spetcialno-devais-doroguiu-bytovuiu-tekhniku-nachali-vvozit-v-rf-pod-zakaz