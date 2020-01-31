В России запустилась крупнейшая в мире онлайн-система распознавания лиц

Так, запуск обновленной системы позволит правоохранительным органам в режиме реального времени заниматься обнаружением и распознаванием людей в толпе без перерыва, то есть 24 часа в сутки и семь дней в неделю. При этом правозащитники уже выступили с заявлениями, согласно которым используя данную систему, власти подрывают гражданские свободы, так как теперь улицы превратятся в витрину для “виртуальной демонстрации личности”.

”Система не только безвредна для обычных людей, она очень помогает в поимке террористов, преступников, педофилов и карманников, помогая полиции выявлять их в считанные секунды и ловить в течение нескольких часов, а не дней или недель”, — рассказал генеральный директор компании-разработчика системы NtechLab Александр Минин.