В России запустили бесплатную аренду многоразовых тканевых сумок в магазинах

Так, с 17 октября в 20 московских магазинах “ВкусВилл” стали доступны черные тканевые сумки, с помощью которых покупатели могут донести покупки, а после вернуть в магазин. ”В чём смысл: Забыли свою сумку, но всё равно не согласны на пакет? Возьмите бесплатно напрокат нашу чёрную сумку-бумеранг. Верните в магазин, когда сможете, чтобы ей мог воспользоваться кто-нибудь ещё. И не забывайте многоразовую сумку в следующий раз”, - сообщает ритейлер на своем официальном сайте.

Известно, что данная акция под названием “Пакет не нужен” запущена совместно с Трендом РБК “Зеленая экономика”.