В России запустили цифровую платформу контроля влияния человека на природу

В России запустили цифровую платформу «Система комплексного мониторинга антропогенного воздействия», которая помогает анализировать влияние человеческой деятельности на природу. В пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) отметили, что система базируется на передовых технологиях, включая данные дистанционного зондирования Земли и интернета вещей. Разработка велась в центре компетенций НТИ на базе МГУ с участием организаций-партнёров, таких как «Моринтех», «Ситроникс» и «Сканэкс».

Первая версия платформы уже умеет собирать и визуализировать данные о состоянии окружающей среды. Например, система создаёт интерактивные карты пожаров, отслеживает плёночные загрязнения в морских акваториях и оценивает углеродный след судов. Также она рассчитывает концентрацию парниковых газов по спутниковым данным. Разработчики планируют добавить функции для управления экологическими рисками и минимизации вреда от антропогенных факторов.

Представители НТИ подчеркнули, что доступ к платформе начнут предоставлять российским организациям уже в декабре. Пробные подключения позволят предприятиям оперативно получать информацию и использовать её для анализа. Разработчики считают, что решение станет полезным в таких сферах, как городское, сельское и морское хозяйство, помогая более эффективно решать экологические задачи.