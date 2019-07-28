В России запустили цифровые сервисы для избирателей

На портале госуслуг запущен личный кабинет избирателя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Теперь в разделе «Мои выборы» пользователь может узнать о своем участке для голосования, избиркоме по адресу места жительства, избирательных кампаниях, в которых он может принять участие в день голосования, и участвующих в них кандидатах и политических партиях. После завершения выборов в личном кабинете появится информация о результатах голосования.

Кроме того, начиная с 24 июля на портале госуслуг в рамках механизма «Мобильный избиратель» открыта подача заявлений о голосовании по фактическому месту пребывания. Гражданин, который в день голосования будет находиться не по месту регистрации, уже сейчас может выбрать удобный для себя избирательный участок.

В этом году российские избиратели впервые смогут подать заявление о голосовании по месту нахождения не только в пределах своего региона, но и на цифровых избирательных участках, которые будут открыты в Москве к единому дню голосования 8 сентября.

Голосование на цифровых избирательных участках будет доступно для граждан четырех одномандатных округов, где пройдут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, и 16 регионов России, в которых пройдут выборы высших должностных лиц.