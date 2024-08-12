В России запустили демо-версию отечественной замены Jira

«Ростелеком» объявил о запуске демодоступа к своей новой системе управления проектами под названием «Яга», которая является частью платформы с кодовым названием «Лукоморье». Эта система создана для замены популярных иностранных решений, таких как Jira и Confluence, и теперь пользователи могут оценить её функции и удобство. Демонстрация позволяет ознакомиться с тем, как «Яга» может улучшить рабочие процессы и повысить эффективность команд.

«Яга» представляет собой полностью российскую разработку, предназначенную для сопровождения всего жизненного цикла ИТ-продуктов — от первоначальной идеи до выхода на рынок. В системе можно легко распределять ресурсы, следить за выполнением задач и анализировать результаты работы. Особое внимание уделено её универсальности: «Ягу» могут использовать не только ИТ-команды, но и бизнес-подразделения, владельцы продуктов и проектные менеджеры в различных сферах.

Чтобы протестировать возможности «Яги», нужно зарегистрироваться на платформе. Напомним, что в декабре 2023 года Дарий Халитов, вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома», рассказал о компонентах «Лукоморья», включая «Ягу». Разработка началась в конце 2022 года, и коммерческий запуск намечен на начало 2024 года. Кроме того, компания работает над упрощённой версией системы под названием «Ёжка», которая предназначена для управления проектами небольших команд.