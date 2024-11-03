В России запустили Лабораторию искусственного интеллекта

Компания «Первый Бит» открыла Лабораторию искусственного интеллекта, чтобы развивать новые технологические решения и внедрять инновации в своей работе. Цель лаборатории — находить и применять ИИ-инструменты, которые поддержат ключевые процессы компании и сделают её продукты более удобными и конкурентоспособными. Лаборатория фокусируется на создании новых продуктов, включая информационные сервисы и приложения, а также на интеграции функций ИИ в существующие разработки линейки «БИТ».

Первый проект лаборатории уже запущен: чат-бот BitAssistant помогает сотрудникам «Первого Бита» справляться с повседневными задачами с помощью разнообразных моделей и ассистентов. С помощью этого чат-бота команда получает доступ к интеллектуальным помощникам, что упрощает взаимодействие и делает рабочие процессы более эффективными. В компании отмечают, что BitAssistant — только начало в череде запланированных ИИ-решений.

Сейчас лаборатория работает над продуктом, который предсказывает поведение покупателей, инструментом для создания кратких отчётов с встреч, решением для упрощения работы с требованиями и сервисом, который автоматизирует тестирование конфигураций 1С.