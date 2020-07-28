Наука и технологии
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В России запустили обмен старых беспроводных наушников на новые с доплатой
Акция доступна в магазинах "Связной"
У россиян появилась возможность обменять старые беспроводные наушники на новые с доплатой. Данная программа была запущена российской компанией “Связной". А доступна она, как отмечается, будет в каждом магазине ритейлера по стране.
Так, для того, чтобы обменять старые наушники на скидку для покупки новых, россиянам необходимо посетить магазин “Связной”, продемонстрировав сотрудникам фотографию старых наушников любой модели. Как известно, скидку вплоть до 20% можно получить на покупку гарнитуры, произведенной такими брендами, как JBL, Samsung и Huawei. К примеру, модель JBL Live 650BT может обойтись всего в 6768 рублей, тогда как без скидки она доступна за 8460 рублей.
Также в “Связном” поделились, что беспроводные наушники являются востребованными среди россиян. Сообщается, что за первые шесть месяцев текущего года жители России купили 3,7 млн беспроводных наушников, потратив на них 10,5 млрд рублей.