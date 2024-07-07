В России запустили отечественный аналог сайта для мониторинга сбоев на сайтах

В России начал работу новый государственный сервис под названием DownDetector.su, предназначенный для анализа сбоев на сайтах. Этот ресурс уже привлёк крупные банки и IT-компании страны. Специалисты отмечают, что DownDetector.su аналогичен зарубежному сервису DownDetector.com и предназначен для улучшения мониторинга доступности веб-ресурсов и мобильных приложений в России.

Сервис DownDetector.su получил поддержку от таких крупных игроков, как ВТБ. Банк успешно завершил пилотный проект с использованием новой платформы, которая отслеживает доступность сайтов и приложений в более чем 40 городах России. Система способна обнаруживать сбои, даже если они не связаны с техническими проблемами самого банка, что помогает улучшить общий пользовательский опыт.

Особенностью DownDetector.su является использование данных из открытых источников, включая анализ негативных отзывов в социальных сетях. Это позволяет получить более полную картину взаимодействия пользователей с банковскими и другими сервисами, подключёнными к платформе.