В России запустили первое производство криогенных насосов

В Омске стартовало производство вакуумных криогенных насосов, сообщили в АО «Научно-техническом комплексе (НТК) «Криогенная техника». Эти насосы применяются в космической технике и электронике. Производство организовано совместно с Фондом развития промышленности (ФРП) и поддержано инвестициями в размере 140 млн рублей.

Компания ранее выпускала насосы только под заказ, охватывая лишь 5% отечественного рынка, остальные 95% приходились на импорт из Германии, США, Японии и Южной Кореи. Старт серийного производства позволит достичь доли рынка до 50% к 2026 году, сокращая зависимость от импорта и увеличивая доступность продукции в стране.

Вакуумные криогенные насосы необходимы для создания сверхвысокого вакуума в различных областях, таких как атомная энергетика, производство металлов и чипов, а также в космических исследованиях. Они являются важным элементом для научных и промышленных целей, что делает их спросом в России.