В России запустили первого робота-банкира

Как сообщается, это андроид производства российской компании Promobot, которая поставляет роботизированные решения в 43 страны мира. Её робот способен оформить банковскую карту как жителям, так и гостям Крыма, открыть счёт, сделать и распечатать фото на документы. Отмечается, что роботы уже используются в банковской сфере, но такого уровня – впервые.

Также отмечается, что продуктами Promobot пользуются Сбербанк, Музей современной истории России, МФЦ, Dubai Mall и многие другие как российские, так и зарубежные компании.