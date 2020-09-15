В России запустили первую международную школу квантовых вычислений

Сообщается, что из 178 заявок на участие комитетом было одобрено порядка 74 претендента из разных городов России, в числе которых как Москва, так и Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Томск. Отмечается, что 30% участников - девушки, средний балл диплома которых составил 4,75, тогда как у юношей данный показатель зафиксировался на отметке 4,61.

Директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева рассказала об основной задаче создания уникальной школы: