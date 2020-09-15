В России запустили первую международную школу квантовых вычислений
Сообщается, что из 178 заявок на участие комитетом было одобрено порядка 74 претендента из разных городов России, в числе которых как Москва, так и Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Томск. Отмечается, что 30% участников - девушки, средний балл диплома которых составил 4,75, тогда как у юношей данный показатель зафиксировался на отметке 4,61.
Директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева рассказала об основной задаче создания уникальной школы:
Задача Росатома — обеспечить к 2024 году создание 100-кубитного отечественного квантового компьютера. Создание квантового компьютера — это главный ожидаемый мировой прорыв ближайшего десятилетия в области цифровизации. Уверена, что Международная квантовая школа станет не только эффективным форматом популяризации квантовых вычислений, но и одним из инструментов формирования «квантового» кадрового резерва в нашей стране.