В России запустили первую систему защиты данных

В России разработан новый комплекс для защиты информации, созданный совместными усилиями компаний, таких как Fplus, «Группа Астра», «Лаборатория Касперского» и группа компаний «Солар». Этот комплекс соответствует стандартам Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и предназначен для обеспечения защиты служебной информации и персональных данных в информационных системах.

В новом устройстве встроены системы мониторинга и анализа безопасности (SIEM) от «Лаборатории Касперского» и система предотвращения утечек конфиденциальной информации (DLP) Solar Dozor от компании «Солар». Все компоненты прошли сертификацию и соответствуют требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК), что позволяет использовать устройство в организациях, работающих с критически важной информацией.

Комплекс представлен в двух вариантах: серверном и стационарном. В серверной версии используются реестровый сервер Fplus, FPD-R-13 и система хранения данных Fplus. Оба варианта работают на операционной системе Astra Linux. Стационарная версия включает в себя двухфакторную аутентификацию и офисное программное обеспечение от компаний «Аладдин» и «МойОфис». Кроме того, стационарное устройство построено на основе корпоративных ноутбуков Fplus, а их характеристики могут быть адаптированы под требования каждого заказчика.

Екатерина Бурчина, директор по развитию программно-аппаратных комплексов Fplus, подчеркнула важность создания специализированных рабочих мест для обеспечения безопасности данных, особенно учитывая рост числа специалистов в области информационной безопасности в последние два года.