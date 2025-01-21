В России запустили первый детектор для поиска текстов, написанных ИИ

Сервис анализирует текст, определяя процентное соотношение частей, написанных ИИ и человеком. Он способен находить следы работы нейросетей, таких как ChatGPT, и подсвечивает участки текста с высокой вероятностью машинной генерации. Все это происходит за несколько секунд.

Retext.AI имеет важное значение в эпоху массового использования нейросетей. С каждым годом появляется всё больше текстов, сгенерированных ИИ, что приводит к снижению качества контента и вызывает беспокойство в образовательной сфере. Например, студенты могут легко создавать курсовые работы и дипломы за считанные минуты, используя нейросети. Детектор помогает решить эту проблему, отфильтровывая тексты и сохраняя высокий стандарт контента.

Особенно полезным инструмент будет для журналистов, педагогов и HR-специалистов. Он позволяет проверять материалы на подлинность, выявлять фальшивые резюме, сопроводительные письма и тексты, написанные студентами с помощью ИИ.

В основе инструмента лежит архитектура трансформера, которая обучалась на больших объемах данных, содержащих как человеческие, так и машинно-сгенерированные тексты. Retext. AI быстро и эффективно анализирует даже большие тексты, обещая еще больше усовершенствований в будущем.

Согласно словам Ольги Шкрябы, сооснователя Retext. AI, детектор уже продемонстрировал свою эффективность, обойдя по точности популярные нейросети.