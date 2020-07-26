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В России запустили первый маркетплейс облачных игровых сервисов

Инициатором стал МТС
Стало известно, что в России запустили первый маркетплейс облачных игровых сервисов. Инициатором нововведения стал ПАО “МТС”.

Сообщается, что благодаря облачному геймингу, который объединяет все платформы, существующие на отечественном рынке, можно будет запускать тайтлы на высоких настройках и с качественным изображением, не вкладывая при этом деньги в обновление “железа”.

Так, все, что необходимо пользователю в данном случае - это быстрый интернет и компьютер под управлением macOS или Windows 7 и выше. Кроме того, выводить изображение можно на другие устройства, включая смартфоны и планшеты.

На данный момент МТС предлагает клиентам специальные условия. Так, игроки через Gfn могут получить кэшбэк 99 рублей в месяц. В то же время, геймерам через Playkey и Drova и вовсе доступен бесплатный период пользования, тогда как игроки через Loudplay могут получить бонусные часы.