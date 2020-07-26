В России запустили первый маркетплейс облачных игровых сервисов

Сообщается, что благодаря облачному геймингу, который объединяет все платформы, существующие на отечественном рынке, можно будет запускать тайтлы на высоких настройках и с качественным изображением, не вкладывая при этом деньги в обновление “железа”.

Так, все, что необходимо пользователю в данном случае - это быстрый интернет и компьютер под управлением macOS или Windows 7 и выше. Кроме того, выводить изображение можно на другие устройства, включая смартфоны и планшеты.

На данный момент МТС предлагает клиентам специальные условия. Так, игроки через Gfn могут получить кэшбэк 99 рублей в месяц. В то же время, геймерам через Playkey и Drova и вовсе доступен бесплатный период пользования, тогда как игроки через Loudplay могут получить бонусные часы.