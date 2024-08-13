В России запустили платформу для репетиторов на базе VK

Компания VK представила новую платформу для репетиторов и учеников под названием VK Tutoria. Этот бесплатный сервис позволяет преподавателям проводить занятия, управлять расписанием, хранить учебные материалы и делиться ими со студентами. В компании сообщили, что на платформе также можно создавать персональные кабинеты для удобного взаимодействия между преподавателем и учеником.

VK Tutoria объединяет несколько полезных инструментов, таких как «Календарь», «Заметки», «Облако Mail.ru», интерактивная доска для совместной работы и ключевые средства коммуникации, включая «VK Мессенджер» и «VK Звонки». Платформа не ограничивает количество учеников и занятий, что делает её доступной как для мобильных, так и для веб-пользователей.

Руководитель продуктового направления VK Tutoria Сергей Прокудин выразил уверенность, что этот сервис станет значительным шагом в развитии образовательного процесса. Он отметил, что главная цель проекта — сделать процесс обучения доступным и простым для всех, кто хочет делиться знаниями и помогать ученикам раскрыть свой потенциал. Сервис уже открыт для всех желающих.