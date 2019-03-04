Платежная система «Мир» запустила конкурента Apple и Google Pay

Национальная система платёжных карт «Мир» объявила о запуске собственного сервиса бесконтактной оплаты со смартфонов. С сегодняшнего дня воспользоваться Mir Pay могут держатели карт «Мир» с Android-смартфонов с поддержкой технологии NFC.

Поддерживается операционная система Android начиная от версии 6.0. Первыми доступ к Mir Pay получили клиенты Россельхозбанка, банков РНКБ, «Центр-инвест», СМП Банка, «Россия», УБРиР, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка.

Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир» – как контактную, так и бесконтактную, предварительно скачав приложение Mir Pay. Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир».

Как обещают разработчики, защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

В настоящее время банки завершают подготовку своих устройств для приема бесконтактного «Мира», и во втором полугодии 2019 года воспользоваться Mir Pay можно будет в любом POS-терминале с функцией приема бесконтактной оплаты.