В России запустили портал проверки утечек персональных данных

Национальный центр по компьютерным инцидентам создал портал под названием «Утекли ли Ваши данные? Проверьте», где можно проверить, не стали ли ваша личная информация доступной для посторонних. На этом портале можно использовать номер телефона, логин в сервисах или электронную почту для поиска утечек персональных данных.

Информация на портале обновляется регулярно из публичных источников, чтобы обеспечить актуальность результатов. Если совпадения найдены, пользователю покажут, где возможно произошла утечка, и дадут советы по безопасности, например, изменить пароль или включить двухфакторную аутентификацию.

Разработчики портала утверждают, что они не сохраняют информацию, введённую пользователем, и не хранят базу данных с утечками персональных данных на своём сайте.