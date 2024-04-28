В России запустили предзаказы на смартфон со встроенным ИИ

Опубликовано 28 апреля 2024, 20:42
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В России запустили предзаказы на смартфон со встроенным ИИЕго будут завозить из США
Продавцы на «Авито» начали собирать заявки на инновационный смартфон Rabbit R1 со встроенным ИИ
На «Авито» теперь можно заказать необычный ИИ-смартфон Rabbit R1 из США. Цена за этот гаджет начинается от 30 тыс. рублей. На площадке уже есть несколько предложений от продавцов, которые готовы доставить его в Россию за эту сумму. Однако важно учитывать, что в стране он будет работать с ограничениями, потому что изначально разрабатывался для американского рынка.
Rabbit R1 представляет собой компактный гаджет с сенсорным экраном и встроенной камерой. Он работает на чипе MediaTek Helio P35, имеет 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Гаджет поддерживает функции смартфона и работает на операционной системе Rabbit OS.
Источник:gazeta.ru
Автор:Николай Шелофастов