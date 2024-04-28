В России запустили предзаказы на смартфон со встроенным ИИ

На «Авито» теперь можно заказать необычный ИИ-смартфон Rabbit R1 из США. Цена за этот гаджет начинается от 30 тыс. рублей. На площадке уже есть несколько предложений от продавцов, которые готовы доставить его в Россию за эту сумму. Однако важно учитывать, что в стране он будет работать с ограничениями, потому что изначально разрабатывался для американского рынка.

Rabbit R1 представляет собой компактный гаджет с сенсорным экраном и встроенной камерой. Он работает на чипе MediaTek Helio P35, имеет 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Гаджет поддерживает функции смартфона и работает на операционной системе Rabbit OS.