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Наука и технологии
Опубликовано 28 апреля 2024, 20:42
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В России запустили предзаказы на смартфон со встроенным ИИ

Его будут завозить из США
Продавцы на «Авито» начали собирать заявки на инновационный смартфон Rabbit R1 со встроенным ИИ
В России запустили предзаказы на смартфон со встроенным ИИ
© wired.com

На «Авито» теперь можно заказать необычный ИИ-смартфон Rabbit R1 из США. Цена за этот гаджет начинается от 30 тыс. рублей. На площадке уже есть несколько предложений от продавцов, которые готовы доставить его в Россию за эту сумму. Однако важно учитывать, что в стране он будет работать с ограничениями, потому что изначально разрабатывался для американского рынка.

Rabbit R1 представляет собой компактный гаджет с сенсорным экраном и встроенной камерой. Он работает на чипе MediaTek Helio P35, имеет 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Гаджет поддерживает функции смартфона и работает на операционной системе Rabbit OS.