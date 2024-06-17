В России запустили продажи отечественных ноутбуков INFERIT

ИТ-вендор «Инферит», специализирующийся на компьютерном и серверном оборудовании, а также услугах информационной безопасности, начал продавать свои новые ноутбуки «Инферит Компакт» напрямую через розничные каналы. Эти устройства предназначены для широкого круга пользователей, включая как корпоративные компании, так и частных потребителей в России.

Ноутбуки «Инферит Компакт» отличаются ярким дизайном, компактными размерами и современными техническими характеристиками. Они оснащены процессором Intel Core i5, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, с возможностью расширения до 32 ГБ оперативной памяти и до 4 ТБ для хранения данных. Экраны устройств имеют разрешение 1920×1200 пикселей, что обеспечивает чёткое изображение, а магниевый сплав корпуса делает их лёгкими и прочными.

Кроме того, ноутбуки доступны в ярких цветовых решениях: оранжевом, фиолетовом и классическом сером, что делает их привлекательными для различных категорий пользователей. Устройства уже доступны для приобретения в магазине Softline Store, где они могут удовлетворить потребности как в офисе, так и на удалённой работе, в учёбе или во время путешествий.