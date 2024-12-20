В России запустили продажи планшетов под собственным брендом «Мегафона»

«МегаФон» вывел на рынок планшеты под брендом Fontel, представив две модели: FT800 и FT1000. Устройства поддерживают LTE, видеозвонки и GPS, что делает их подходящими для повседневных задач. По словам представителей компании, линейка создавалась с учётом доступности и функциональности: младшая модель стоит 6,5 тыс. рублей, старшая — 7,7 тыс. рублей.

FT800 получил 8-дюймовый экран с разрешением 800×1280 пикселей, камеру на 2 Мп и фронтальную на 0,3 Мп. У FT1000 экран больше — 10,1 дюйма, а чёткость камеры выше: 5 Мп основная и 2 Мп фронтальная. Обе модели оснащены 32 ГБ встроенной памяти и поддержкой карт microSD на 128 ГБ, что обеспечивает достаточно места для хранения данных.

Производством планшетов занимается дочерняя компания «МегаФона» Revo Charge. Все устройства проходят строгую проверку в собственной лаборатории, а также тестирование у профильных специалистов. Помимо планшетов, бренд Fontel включает 9 моделей кнопочных телефонов и 18 видов умных гаджетов. В «МегаФоне» отметили, что за год интерес к этим устройствам вырос более чем на 300%.