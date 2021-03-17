В России запустили продажу новых наушников Microsoft

Новинка совместима с приставками Xbox One, Xbox Series X и Series S. Также она работает и с ПК, на которых установлена операционная система Windows 10, и смартфонами. Подключиться по Bluetooth (4.2) можно одновременно к смартфону и приставке. Время автономной работы достигает 15 часов. В Xbox Wireless Headset реализована точная настройка звука посредством приложения Xbox Accessories, в том числе предусмотрены настройки эквалайзера, усиления басов, звукоизоляции и прочие. Также отмечается поддержка технологии пространственного звучания, в том числе Windows Sonic, Dolby Atmos, и DTS Headphone:X.

В США новинку продают за 100 долларов, тогда как российские пользователи могут купить наушники за 9 599 рублей.