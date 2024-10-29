В России запустили производство базовых станций 4G и 5G связи

Компания «Иртея», которая является частью МТС, начала серийное производство базовых станций для сетей 4G и 5G. Об этом рассказал гендиректор компании Дмитрий Лаконцев на форуме «Спектр-2024» в Сочи. В настоящее время идёт тестирование нового оборудования, и вскоре оно будет продемонстрировано в действии в сетях оператора.

В ассортимент выпускаемого оборудования входят цифровые и приёмопередающие модули. В 2024 году «Иртея» сосредоточится на производстве оборудования для российского 5G-диапазона, от 4,4 до 4,99 ГГц, а также для LTE и 5G на частотах 1800 МГц и 800 МГц. В начале ноября компания планирует подать документы в Минпромторг для получения статуса ТОРП, который подтверждает российское происхождение телеком-оборудования.

Лаконцев также отметил, что в стране наблюдается нехватка частот для сотовой связи, и призвал к более широкому распределению спектра в нижних и средних диапазонах для 5G. В будущем «Иртея» планирует поддерживать диапазон 700 МГц, что позволит расширить покрытие 5G на большие территории, включая пригороды и сельские районы. Кроме того, компания планирует начать выпуск оборудования для работы в диапазоне 3,5 ГГц для заказчиков из дружественных стран. По словам Лаконцева, платформа «Иртеи» теперь также поддерживает GSM, что делает её более универсальной для отрасли.