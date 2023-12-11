В России запустили производство лазерных станков для печатных плат

В Москве компания «Лазеры и аппаратура» представила первые в России станки для точной обработки материалов с использованием ультрафиолетового лазера. Эти станки, разработанные и произведённые национальным производителем, необходимы для создания микроэлектроники и электротехники. Станки позволяют микрообрабатывать полимерные плёнки, печатные платы и полупроводниковые материалы с использованием ультрафиолетового лазера, обладающего высокой точностью и мощностью излучения.

Сообщается, что уже выпущено четыре установки, а планируется производство более 50 станков в год для компаний в сфере микроэлектроники. Компания «Лазеры и аппаратура» отмечает рост спроса на свою лазерную технику, и в сентябре 2023 года она расширила производственные мощности на 30%. За 2022 год было произведено и поставлено 24 лазерные установки заказчикам, что почти втрое больше, чем в предыдущем году.

Одним из ключевых направлений компании является производство оборудования для микроэлектроники. Она активно развивает этот сегмент благодаря инвестициям, высококвалифицированным кадрам и поддержке города. «Лазеры и аппаратура» производит разнообразное лазерное оборудование, включая системы для обработки металлических и неметаллических материалов, 3D-печати из металлопорошков и лазерные системы сварки. Среди её заказчиков — крупные предприятия РЖД, «Росатом», концерна «Калашников» и других отраслевых компаний.