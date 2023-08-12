В России запустили производство модернизированного дрона-камикадзе «Овод»

«Овод» — дрон-камикадзе, работающий по принципу first-person view (FPV), «вид от первого лица». Модернизированная версия получила улучшенную электронику, инновационную винтомоторную группу и некоторые технические детали, информация о которых пока закрыта.

Как отмечается, благодаря работе «Овода» по принципу FPV оператор может в режиме реального времени онлайн наблюдать за всем, что фиксирует камера дрона. Для этого используются монитор, планшет, видеоочки или шлем.

Стоимость первой версии — около 40 тысяч рублей, второй — 65 тысяч. По словам Иванова, БПЛА самым «трепетным и тщательным» образом подготовлен к работе, поэтому использовать его можно сразу после распаковки.

«Изначально подготовлен максимально трепетным и тщательным образом для применения прямо с коробки. Здесь есть всё необходимое для того, чтобы сократить время развёртывания, снаряжения, ну и, соответственно, применения», — объяснил разработчик.