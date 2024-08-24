В России запустили производство отечественных экзоскелетов

Компания «Роснано» запустила серийное производство экзоскелетов, созданных полностью из отечественных компонентов. Эти устройства, способные поднимать грузы до 60 кг с помощью встроенной лебёдки, предназначены для использования в машиностроении, строительстве и ремонте тяжёлой техники. Они не только увеличивают физические возможности работников, но и существенно уменьшают риск травм и растяжений.

Пресс-служба компании подчеркнула, что такие экзоскелеты не имеют аналогов в России, что делает их уникальными на отечественном рынке. Важно отметить, что все детали экзоскелета произведены в России, что подчёркивает стремление компании к импортозамещению.

Кроме того, «Роснано» планирует выпустить облегчённую версию экзоскелета, которая поступит в серийное производство осенью 2024 года. Эта модель, как ожидается, будет ориентирована на более широкие сферы применения.