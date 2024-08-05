В России запустили производство улучшенных оболочек для ядерного топлива

В России запустили производство оболочек для ядерного топлива нового поколения, которое будет более устойчивым к аварийным ситуациям на атомных электростанциях. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ТВЭЛ», топливного дивизиона Росатома. Опытная партия оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) с хромовым покрытием изготовлена на Чепецком механическом заводе в Удмуртии.

Новое топливо ATF (Advanced Technology Fuel) предполагает использование уникальной установки для нанесения хромовых покрытий на циркониевые трубы. Эта установка, разработанная в России и не имеющая аналогов в стране, позволяет улучшить надёжность ядерного топлива, что, в свою очередь, повышает безопасность атомных реакторов. Для оценки качества покрытия введён современный комплекс аналитического оборудования.

Александр Угрюмов, старший вице-президент по научно-технической деятельности АО «ТВЭЛ», отметил, что новая установка позволит изготовить полноценные топливные кассеты ATF, которые будут протестированы в реакторах. Если испытания пройдут успешно, это приведёт к запуску промышленного производства нового топлива. ATF-топливо, благодаря своей устойчивости к критическим ситуациям, должно улучшить безопасность и надёжность атомной энергетики. С 2021 года на Ростовской АЭС уже тестируются опытные сборки с таким топливом.