В России запустили производство важных деталей радаров

«Росэлектроника», часть крупного холдинга «Ростех», завершила разработку и начала массовое производство отечественных СВЧ-модулей, которые используются в радиоэлектронных устройствах на земле. Эти модули стоят на 55% дешевле, чем аналоги из-за рубежа.

СВЧ-модули от «Росэлектроники» способны обрабатывать сигналы до 18 ГГц, выдерживая сильные удары и акустические нагрузки, а также работают при очень низких и высоких температурах. По словам представителя компании, в рынке практически не было отечественных аналогов, и использование модулей от «Росэлектроники» позволит существенно улучшить радиоэлектронное оборудование, сократить время на его разработку и снизить затраты.

«Росэлектроника» также отметила, что их модули могут полностью заменить продукцию таких зарубежных компаний, как Dow Key Microwave из США, Radiall SA из Франции и Tesat-Spacecom из Германии.