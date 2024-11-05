В России запустили разработку вакцины от раковых опухолей

В Нижегородском государственном университете имени Лобачевского началась разработка противоопухолевой вакцины от рака. Этот проект ведётся совместно с Научно-образовательным центром и группой компаний «Мадин», сообщил губернатор Глеб Никитин на просветительском марафоне «Знание.Первые» в «Академии Маяк». Учёные надеются создать средство, которое откроет новый подход в лечении онкологии.

По словам Никитина, на исследования выделено 20 миллионов рублей. Губернатор подчеркнул, что вакцина станет принципиально новым шагом в лечении рака, и выразил уверенность, что вскоре заболевание сможет лечиться эффективнее. Никитин отметил, что команда исследователей вкладывает все усилия в создание средства, способного изменить подход к борьбе с онкологией.

Проект направлен на то, чтобы разработать метод, который позволит пациентам победить рак на ранней стадии. В Нижегородском университете считают, что благодаря новой технологии появится возможность кардинально улучшить ситуацию в сфере онкологии.