В России запустили сайт для борьбы с фейками о коронавирусе

Так, по словам Малькевича, в рамках нового проекта целая команда различных журналистов и блогеров займется тщательным поиском фейков о коронавирусе, после чего будет их опровергать. Помимо этого на сайте будет публиковаться свежая и достоверная информация о числе зараженных и вылечившихся. Также журналисты намерены публиковать на портале подтвержденные данные о мерах профилактики болезни.

Напомним, что еще 31 марта Госдума приняла закон, в рамках которого были введены различные штрафы и прочие наказания за распространение фейков о коронавирусе. Минимальная сумма штрафа составляет 300 тыс рублей.