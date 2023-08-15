В России запустили серийное производство модернизированного комплекса «Блокпост»

В комплекс интегрированы дроны, включая БПЛА400Т производства «Астрон». Модернизация «Блокпоста» предполагает, в частности, улучшенную безопасность для оператора, а также возможность нанесения удара. Кроме того, комплекс «позволяет синтезировать панорамный обзор с возможностью отправить для доразведки дрон в интересующий участок».

«Блокпост» автоматически обнаруживает и определяет местоположение живой силы на расстояниях до 3,5 км, а техники — до 5 км. За это отвечает БПЛА, который может обнаружить цель на расстоянии до 800 метров.

«Комплекс претерпел модернизацию: стал более безопасным для оператора и приобрёл новую функцию — возможность нанесения удара. Изделия пошли в серию, комплексы будут направлены для применения в зону СВО, счёт идёт на тысячи», — сообщили представители «Астрон».