В России запустили сервис чаевых при оплате банковской картой
Сообщается, что сервисом смогут пользоваться владельцы заведений, которые находятся на эквайринговом обслуживании банка. Об этом говорится в пресс-релизе платежной системы “Мир”.
Так, для того, чтобы воспользоваться нововведением гости, при оплате счета, могут самостоятельно ввести на POS-терминале сумму, которую планируют оставить официанту за обслуживание. Отмечается, что размер чаевых должен быть в пределах 20% стоимости заказа. Оплата происходит общей суммой, как обычная транзакция по карте. Таким образом, владельцам заведений нет необходимости устанавливать дополнительные устройства, а клиенты могут переводить деньги официантам привычным способом, посредством карты или смартфона.
Общая сумма чаевых перечисляется на личную карту официанта, которая заблаговременно привязывается к POS-терминалу торгово-сервисного предприятия. На сегодняшний день ПСБ вычитает порядка 5% комиссии по банковским картам международных платежных систем. В то же время, если переводы выполнены на карты “Мир” - комиссия не взимается.