В России запустили сервис чаевых при оплате банковской картой

Сообщается, что сервисом смогут пользоваться владельцы заведений, которые находятся на эквайринговом обслуживании банка. Об этом говорится в пресс-релизе платежной системы “Мир”.

Так, для того, чтобы воспользоваться нововведением гости, при оплате счета, могут самостоятельно ввести на POS-терминале сумму, которую планируют оставить официанту за обслуживание. Отмечается, что размер чаевых должен быть в пределах 20% стоимости заказа. Оплата происходит общей суммой, как обычная транзакция по карте. Таким образом, владельцам заведений нет необходимости устанавливать дополнительные устройства, а клиенты могут переводить деньги официантам привычным способом, посредством карты или смартфона.