В России запустили сервис поиска исторического двойника по фото

В Москве и Волгограде стартовал новый проект «Отражение героя», который позволяет узнать, на какого персонажа из русской истории похож человек. Для этого достаточно подойти к специальной инфостеле с камерой и экраном, чтобы система с помощью искусственного интеллекта сканировала лицо и быстро подбирала исторического «двойника». На экране появится портрет героя, а также информация о проценте сходства и биографические данные.

Проект охватывает более 2 тыс. известных личностей, включая военных, учёных, писателей, политиков, композиторов и артистов, которые сыграли важную роль в истории России. Стелы с камерами уже установлены в Волгограде, в музее-панораме «Сталинградская битва», и на ВДНХ в Москве. В ближайшее время проект планируют запустить в Курске, а также в других городах, которые выразили желание присоединиться к инициативе.

Технологический партнёр проекта, компания NtechLab, специализируется на видеоаналитике и разработала систему распознавания лиц и действий людей. Эти технологии уже применяются для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях и в критических точках, таких как горячие зоны.