В России запустили систему для контроля самочувствия водителей такси

По сообщениям, новая система называется КИС «АРТ» — комплексная информационная система «Аналитика работы такси». С её помощью планируется контролировать качество жизни водителей, связанное с их непосредственными обязанностями. Представители департамента транспорта Москвы сообщили, что система важна для защиты водителей от переутомления, потому что рабочий день не может длиться дольше 12 часов, а недельное время — 40 часов.

Зарегистрироваться можно непосредственно в КИС «АРТ», если водитель имеет все разрешения; если нет, необходима ещё и регистрация в ЕСИА.

Власти рекомендуют зарегистрироваться всем московским водителям. Отмечается, что в системе уже зарегистрировались 97% частных водителей и компаний.