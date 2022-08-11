В России запустили систему, позволяющую блокировать мошеннические сайты до суда

Отмечается, что все фейковые сайты, которые маскируются под госорганы, соцсети, интернет-магазины будут блокироваться до решения суда. Но проблемам в том, что дело в суд может идти долго, больше месяца, а если подключить Генпрокуратуру, решения будут выноситься быстрее.

Сотрудничество Минцифры и Генпрокуратуры позволит эффективнее блокировать фишинговые сайты, к тому же по похожей схеме уже работает Центробанк.

«Согласно текущей версии федерального проекта «Информационная безопасность», который курирует Минцифры, к 2024 году время реагирования по блокировке фишинговых сайтов, имитирующих работу сайтов госорганов, должно составлять не более 8 часов», — сообщил источник.