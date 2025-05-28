В России запустили стенд для испытаний биодизеля

Учёные Томского политехнического университета (ТПУ), запустили уникальный пилотный стенд для испытаний двигателей внутреннего сгорания на альтернативном жидком топливе. Новый комплекс позволяет исследовать как легковые, так и грузовые двигатели, что делает его первым в России решением такого уровня. Стенд состоит из шести модулей, включая топливоподачу, систему охлаждения и датчики, а его работа полностью автоматизирована.

По словам младшего научного сотрудника лаборатории тепломассопереноса Александра Ашихмина, установка способна в реальном времени отслеживать ключевые параметры двигателя. Это включает мощность, расход топлива, крутящий момент, температуру и давление смазочных жидкостей. Стенд подходит для моделирования различных режимов работы двигателя, таких как холостой ход, запуск, остановка и нагрузочные циклы, что позволяет адаптировать его для исследования работы генераторов и транспортных двигателей.

Особое преимущество комплекса заключается в его универсальности и низкой энергоёмкости, отмечают исследователи. Руководитель лаборатории Павел Стрижак подчеркнул, что установка станет важным этапом в создании экологически безопасных и экономически эффективных топлив. В дальнейшем команда планирует разработать стандарты для испытаний таких топлив на двигателях наземного и водного транспорта, чтобы сделать исследования ещё более практичными.