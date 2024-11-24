В России запустили технологию «виртуальной сцепки» вагонов поездов

Восточно-Сибирская железная дорога представила новую систему «виртуальной сцепки» поездов, которая позволяет автоматически управлять движением составов через защищённый радиоканал. По информации от пресс-службы РЖД, технология уже активно используется: за десять месяцев 2024 года по ней прошло почти 10 тысяч пар грузовых поездов. Система установлена на 234 локомотивах, что значительно улучшает управление движением и позволяет уменьшить интервалы между поездами, движущимися в одном направлении.

Технология была протестирована на участке в 496 километров от Нижнеудинска до Иркутска-Сортировочного, где поезда двигались с интервалом всего 7-8 минут. Она уже работает на главном ходу Транссибирской магистрали, обеспечивая безопасное движение составов с минимальными промежутками. В следующем году систему планируют расширить на другие участки, что повысит эффективность транспортировки и улучшит пропускную способность магистрали.

Кроме того, на Восточно-Сибирской железной дороге также внедрена технология соединённых грузовых поездов, когда два состава объединяются в один. За 2024 год таких составов проведено более тысячи, что также способствует оптимизации перевозок и увеличению грузопотока. Внедрение таких инновационных решений стало возможным в рамках модернизации инфраструктуры Восточного полигона, что позволяет улучшить работу железнодорожного транспорта в этом регионе.