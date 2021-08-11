В России запустили тестовую квантовую сеть

Учитывая, что реализация той же квантовой криптографии невозможна на обычных (традиционных) компьютерах, тестовый запуск может оказаться очень своевременным решением.

При этом, как пишет Rusbase, в проекте могут участвовать не только разработчики софта, но и компании, «желающие подключить опытные участки своей инфраструктуры для внедрения квантово-защищенных решений».

Представители проекта заявили, что преимуществом их сети является открытость. По их словам, в основе всей инициативы лежит желание создать новый подход к разработке через технологичную и доступную инфраструктуру.