В России запустили тестовую квантовую сеть

Наука и технологии
Сегодня в 18:44
В России запустили тестовую квантовую сетьЧто важно, сам проект — открытый
Как стало известно, между двумя российскими университетами — МТУСИ и НИТУ «МИСиС» — запустили тестовую квантовую сеть. Подобная инициатива может помочь в разработке интересных проектов в области информационной безопасности.
Учитывая, что реализация той же квантовой криптографии невозможна на обычных (традиционных) компьютерах, тестовый запуск может оказаться очень своевременным решением.
При этом, как пишет Rusbase, в проекте могут участвовать не только разработчики софта, но и компании, «желающие подключить опытные участки своей инфраструктуры для внедрения квантово-защищенных решений».
Представители проекта заявили, что преимуществом их сети является открытость. По их словам, в основе всей инициативы лежит желание создать новый подход к разработке через технологичную и доступную инфраструктуру.