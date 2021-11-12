В России запустят беспилотные поезда

Наука и технологии
Вчера в 22:25
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В России запустят беспилотные поездаС 2023 года
В России запустят электрические поезда-беспилотники серии «Ласточка». Это скоростные поезда, основанные на платформе Siemens Desiro.
«Ласточки» начнут курсировать на российских железных дорогах с 2023 года. Их полную автономность обеспечивает система автоматизации GoA4. Машиниста в поезде не будет в принципе. Взаимодействие будет осуществляться из центра дистанционного контроля, из которого машинист-оператор сможет контролировать ситуацию в пути и на ходу принимать необходимые решения.
Эти поезда также будут оснащаться датчиками для определения препятствий на расстоянии 600 метров.
Источник: RUБеж