В России запустят центр разработки и внедрения искусственного интеллекта

Так, данный центр должен будет сделать отдельный акцент на развитии “умного города” в Москве, а также разработке регулирования и внедрении искусственного интеллекта в управление Сбербанка на уровне топ-менеджмента. По предварительной оценке, в случае создания нового центра, он благоприятно скажется на выполнении нацпроекта по развитию искусственного интеллекта до 2030 года. Стоимость инициативы оценивается как минимум в 3 млн долларов.

По словам представителя министерства, прямо сейчас все финансовые обязательства сторон в случае принятия плана по разработке центра, а также сроки его введения в эксплуатацию находятся на стадии согласования.