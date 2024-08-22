В России запустят центр стандартизации и тестирования микросхем

В Ломоносове на базе ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева» планируют создать новый дизайн-центр для метрологического обеспечения, радиоэлектронного оборудования и сверхвысокочастотной микроэлектроники. Открытый конкурс на разработку проектно-сметной документации был объявлен в начале июля, а заявки принимаются до 28 августа 2024 года. Стоимость разработки сметы составит 84,6 миллиона рублей, а готова она должна быть к 15 февраля 2025 года. Точные сроки строительства центра пока не уточнены.

Этот центр будет заниматься техническим регулированием и стандартизацией оборудования на национальном и международном уровнях в рамках государственной программы по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности. В центре будут проводить испытания как самих изделий, так и материалов для их производства. По словам представителя института, в новом центре появятся лаборатории для изучения газов, органических и неорганических материалов, а также испытательный центр для тестирования электронной компонентной базы и оборудования.

Параллельно с созданием нового центра, в России ведётся строительство и модернизация других дизайн-центров. Например, в июле 2023 года НПП «Гамма» объявило о реконструкции своего существующего дизайн-центра. Также строится новый центр автоэлектроники и компонентов интеллектуальных транспортных систем на базе ФГУП «НАМИ» Минпромторга. К 2026 году планируется создание ещё одного дизайн-центра на базе Росстандарта.