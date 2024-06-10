В России запустят чат-бот для жалоб учителей

Рособрнадзор планирует запустить на образовательной платформе «Сферум» чат-бот для приёма жалоб учителей со всей страны. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по просвещению. Чат-бот позволит учителям быстро сообщать о проблемах, а если региональные власти не решат их, система автоматически оповестит Рособрнадзор.

Музаев отметил, что чат-бот уже создан и проходит доработку. В системе будут видны «фонарики», сигнализирующие о нерешённых проблемах, которые останутся на контроле до тех пор, пока учитель не отметит их как решённые. Таким образом, проблемы будут на постоянном контроле, и каждый региональный министр будет в курсе.

Пока что контрольно-надзорные механизмы в этой сфере не работают на полную мощность. Новый чат-бот поможет усилить контроль и оперативно решать проблемы, с которыми сталкиваются учителя в разных регионах России.