В России запустят «генно-модифицированных» детей до конца года

В России могут провести экспериментальную имплантацию генно-отредактированных эмбрионов до конца года. Об этом рассказал российский биолог Денис Ребриков в интервью журналу Nature.

Эти планы станут возможны, если Ребриков получит соответствующее одобрение. Эксперимент будет нацелен на модификацию гена CCR5.

Над этим же геном ранее работал китайский биолог Хэ Цзянкуй, который заявил о создании первых генетически модифицированных детей в ноябре прошлого года. По словам Ребрикова, предлагаемый им метод модификации гена полезнее, менее рискован, более этически оправдан и приемлем для общества.

Ребриков собирается имплантировать модифицированные эмбрионы ВИЧ-позитивным матерям. У эмбрионов будет отключён ген, кодирующий белок, позволяющий ВИЧ проникать в клетки организма. Такая процедура может снизить риск передачи вируса ребенку.

Сторонние специалисты выражают обеспокоенность такими планами, поскольку технология пока не готова, да и этическая сторона вопроса не ясна.