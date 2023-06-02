В России запустят ИИ для поиска потерянных домашних животных

Сообщается, что разработчики уже выпустили первую версию системы распознавания животных и готовятся к тестированию в нескольких российских регионах. Пользователи смогут воспользоваться программой через Telegram-бота, приложение или сайт.

Система позволит загрузить фотографию потерянного или найденного животного, после чего искусственный интеллект проведёт анализ и сравнение полученного фото с другими изображениями. Это поможет людям быстрее находить своих пропавших питомцев.

Напомним, что Google объявила о внедрении в своего чат-бота Bard поддержки местоположения пользователей. Это стало частью улучшений, которые были анонсированы ещё в рамках Googel I/O 2023.