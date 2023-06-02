В России запустят ИИ для поиска потерянных домашних животных

В России запустят ИИ для поиска потерянных домашних животныхОт создателей умных камер в Москве
Российская компания NtechLab, известная системой распознавания лиц для Москвы, разрабатывает новую нейросеть. На этот раз для поиска пропавших домашних животных.
Сообщается, что разработчики уже выпустили первую версию системы распознавания животных и готовятся к тестированию в нескольких российских регионах. Пользователи смогут воспользоваться программой через Telegram-бота, приложение или сайт.
Система позволит загрузить фотографию потерянного или найденного животного, после чего искусственный интеллект проведёт анализ и сравнение полученного фото с другими изображениями. Это поможет людям быстрее находить своих пропавших питомцев.
Напомним, что Google объявила о внедрении в своего чат-бота Bard поддержки местоположения пользователей. Это стало частью улучшений, которые были анонсированы ещё в рамках Googel I/O 2023.