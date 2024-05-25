В России запустят лабораторию нейромоделирования

В России запустят лабораторию нейромоделированияНа базе Донского университета
Лаборатория «Медицинские цифровые изображения на основе базисной модели» будет открыта на базе Донского государственного технического университета до конца текущего года для исследования биологических образцов с помощью искусственного интеллекта. Проект финансируется Минобрнауки РФ и Фондом поддержки инноваций и молодёжных инициатив Санкт-Петербурга. Он будет частью кампуса цифровых лабораторий Blue Sky Research и сосредоточится на построении базовой модели, которая распознает тип клеток мозга, называемых астроцитами.
Совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого проект будет работать над обучением нейросети распознавать морфологические формы астроцитов и определять количество их связей в различных состояниях мозга. Лаборатория собирает молодых учёных, включая биологов и ИТ-специалистов, чтобы развивать инструменты, способные лучше человека определять изменения в клетках мозга. Это может помочь в разработке препаратов для лечения болезней, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и деменция.
Нейросеть, созданная в лаборатории, будет способна выявлять новые данные, включая морфологические детали, которые могли быть пропущены учёными. Они также сосредоточены на создании доступного датасета, который будет открыт для других учёных, чтобы улучшить понимание мозга и помочь в медицинских исследованиях.