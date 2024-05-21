В России запустят массовое производство электромобилей «Атом» в 2025 году

В ходе выставки-конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), глава «Камаза» Сергей Когогин рассказал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о планах запустить российские электромобили «Атом» в массовое производство к 2025 году.

Мишустин проявил интерес к операционной системе для будущих автомобилей «Атом», представленной на стенде госкорпорации «Росатом» и «Камаза». В ответ на вопрос о сроках серийного производства, Когогин назвал 2025 годом, подчеркнув значение использования российского программного обеспечения для проекта.

Глава «Камаза» также отметил, что помимо обычных потребителей, интерес к электромобилю «Атом» проявляют сервисы такси и каршеринга, что указывает на широкие перспективы применения данной технологии в различных сферах.