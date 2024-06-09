В России запустят мобильную спутниковую связь

В России запустят мобильную спутниковую связьПосле неудачной попытки в 2015-2017 годах
Госкомиссия по радиочастотам выделила частоты для создания мобильной сети спутниковой связи госкорпорации «Роскосмос». Это произошло после того, как проект сети спутниковой связи, запланированный 10 лет назад, не был реализован. В то же время, компания «Фитаком», предложившая аналогичный проект, получила отказ в выделении частот.
На последнем заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) были выделены частоты для создания многофункциональной системы персональной спутниковой связи и передачи данных. Выделенные частоты предназначены для использования космическими станциями и абонентскими земными станциями для обеспечения различных функций связи.
«Фитаком» получил отказ в выделении частот, несмотря на положительные согласования от Минобороны и ФСО. Причиной отказа стало то, что ГКРЧ ранее уже выделила эти частоты «Роскосмосу» для другого проекта, который так и не был реализован.