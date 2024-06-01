В России запустят первое производство комплексов для информационной безопасности

В Томске в Особой экономической зоне (ОЭЗ) запустили первую очередь производства комплексов квантового распределения ключей для информационной безопасности. Генеральный директор компании «ПроКвант» Антон Юдин сообщил, что с 3 июня начнётся настройка оборудования. Производственный комплекс разделён на две очереди и два корпуса, один из которых будет завершён в 2025 году.

Квантовая передача использует кубиты вместо обычных битов для шифрования информации, что обеспечивает высокую безопасность данных. Производство, рассчитанное на выпуск 1 тыс. изделий в год, будет организовано в научно-производственном комплексе площадью около 9 тыс. кв. м. Здесь планируется наладить опытное и мелкосерийное производство аппаратных платформ, основы для средств защиты информации. На предприятии появится более 300 рабочих мест, и будут привлечены инженеры, разработчики и аналитики.

Ранее Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) и компания «ИнфоТеКС» разработали систему квантового распределения ключей, ViPNet QSS, которая стала первой сертифицированной ФСБ в России. Замгендиректора «ИнфоТеКС» Дмитрий Гусев отметил, что квантовые системы связи могут начать использоваться в российских госструктурах и корпорациях уже в 2023 году.